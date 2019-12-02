Комитет по печати раздал гранты СМИ еще почти на 6 миллионов

Комитет по печати администрации Петербурга опубликовал результаты распределения третьей в этом году партии грантов.

28 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии. Специалисты рассмотрели 21 заявку от 14 организаций, претендовавших на гранты. В результате были одобрены 14 проектов от 11 организаций на общую сумму 5 994 677,20 рублей.

Больше всего из бюджета, по решению комиссии, получит «ИД "Курьер-Медиа"» на реализацию проекта «Без бумажки» газеты «Санкт-Петербургский Курьер» — почти 780 тысяч рублей. И тому же издателю одобрен грант на 619 тысяч рублей на выпуск газеты «Молодые колпинцы».

Кроме того, суммарно по двум проектам - «Хичкок» и «2019. Итоги» - 700 тысяч выделят журналу «Сеанс».

ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» на приложение к выпуску «Наши дети» 600 тысяч рублей.

Газете Metro на два проекта суммарно выиграла порядка 760 тысяч. «МК - в Питере» — 332 тысячи. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте комитета.