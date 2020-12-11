Комитет по печати Санкт-Петербурга готов потратить 828 тысяч за полгода на мониторинг СМИ

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ администрации Петербурга объявил конкурс на «оказание услуг по проведению мониторинга СМИ, освещающих развитие Санкт-Петербурга и деятельность органов государственной власти». Начальная цена конкурса – 828,1 тысяч рублей.

Такую сумму чиновники готовы выделить из бюджета, чтобы полгода получать отчеты о том, что о городских и федеральных властях пишут в СМИ. Отчет победитель конкурса должен будет предоставлять ежедневно. В нем, по условиям конкурса, должно быть отражено, что журналисты пишут и рассказывают о президенте, федеральных органах власти, депутатах Государственной Думы, губернаторе и администрации Петербурга, депутатах Законодательного собрания города, Уставном суде, политиках городского и федерального уровней, Ленинградской области, а также о принимаемых законах, высказываниях политиков и чиновников, о коррупции и социальной сфере в городе.

В документации конкурса указан и полный список СМИ, который нужно регулярно мониторить. В него включены как оппозиционные, так и провластные издания, а также СМИ, учредителями которых являются городские органы власти.

Приводим список полностью.

Телевизионные каналы:

«Первый канал», «Первый канала Санкт-Петербург», НТВ, НТВ. «Сегодня Санкт-Петербург», «Россия 1», «Россия 24», ГТРК «Санкт-Петербург» («Вести Санкт-Петербург»), «Пятый канал», телеканал «Санкт-Петербург», Ren-ТВ, ТВЦ, Телеканал «78», «Мир 24», ОТР (Общественное телевидение России), телеканал «Звезда».

Радиостанции:

«Радио России», «Радио России – Санкт-Петербург», радио «Петербург», «Эхо Москвы» / «Эхо Москвы в Петербурге», радио «Свобода» (новости с сайта, эфир не нужен (примечание заказчика – ред.)), радиостанция «Зенит», BusinessFM

Печатные СМИ:

Газеты:

«Аргументы и факты», «Аргументы и факты – Петербург», «Ведомости», «Вечерний Санкт-Петербург», «Деловой Петербург», «Известия», «Коммерсантъ», «Коммерсантъ Санкт-Петербург», «Комсомольская правда», «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «Метро Санкт-Петербург», «МК в Питере», «Московский комсомолец», «Мой район» (в печатном виде давно не выходит – ред.), «Независимая газета», «Новая газета», «Новая газета в Санкт-Петербурге», «Новости Петербурга», «Парламентская газета», «Петербургский дневник», «Петровский курьер», «Санкт-Петербургские ведомости», «Санкт-Петербургский курьер», «Российская газета – Северо-Запад / Санкт-Петербург», «Российская газета» (+ Неделя), «Утро Петербурга».

Журналы:

Электронная версия журнала «Город 812», «Эксперт», «Эксперт – Северо-Запад».

Информагентства и Интернет-издания:

ИА «Росбалт», Fontanka.ru, «Газета.Ру», gazeta.spb, rbc.ru/spb, REGNUM, polit.ru, «Интерфакс» / «Интерфакс Северо-Запад», «Интересант», ТАСС, «Агентство бизнес новостей», ИА «Мир», «Диалог», «Питер-ТВ», dp.ru, «Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», konkretno.ru, ИА «Невские новости», 18 районных интернет-СМИ, «Мойка 78», «Город+», РИА Новости, ФАН, 47news, Neva.Today, «Лента.Ру», «ЗАКС.Ру», «Бездуховности», «Собака.RU», «Канонер», MR7, online812.ru, «Бумага», «Доктор Питер», Znak, «Форпост Северо-Запад», «Лениздат», «Медуза», «Петербургский формат».