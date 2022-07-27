Комитет по печати Санкт-Петербурга распределил гранты в сфере СМИ на 150 млн рублей

Комитет по печати Санкт-Петербурга опубликовал итоги конкурсного отбора на предоставление грантов средствам массовой информации. На городскую журналистику в этом году выделили 150 млн рублей.

На конкурс была подана 121 заявка от 64 организаций. Конкурсная комиссия поддержала 104 журналистских проекта от 56 организаций. Среди основных тем 2022 года — развитие внутреннего туризма, реализация национальных проектов, а также 350-летие дня рождения Петра I.

Поддержку от Смольного получат «Адреса Петербурга», MR7, «Лениздат.Ру», «Фонтанка», телеканал «Санкт-Петербург», журнал «Сеанс», КП, телеканал «78», ТАСС, АБН, РБК, АиФ, «Санкт-Петербургские ведомости» и многие другие.

С полным списком проектов и организаций, получивших грантовую поддержку можно ознакомиться по ссылке.