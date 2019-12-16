Комитет по защите журналистов опубликовал годовой отчет об убитых журналистах

В 2019 году в мире при исполнении служебного долга были убиты 25 журналиста. Эта цифра значительно снизилась за последние пять лет — в 2014 году было убито 62 человека.

Из данных, опубликованных на сайте комитета по защите журналистов (CPJ), следует, что из 25 убитых большинство пришлось на Сирию (семь человек). Далее идут Мексика (пять), Сомали и Ирак (по двое погибших). На Украине, в Великобритании, на Филиппинах, в Нигерии, Ливии, Гондурасе, Гаити, Гане и Чаде погибло по одному журналисту.

Директор правозащитного отдела комитета Кортни Радш.уточнила, что спад мог произойти благодаря активной кампании по защите прав журналистов и широкой огласке каждой подобной трагедии:

Освещение каждой такой истории, возможно, оказало влияние на тех, кто способен убить журналиста, чтобы заставить его замолчать. Журналисты не должны молчать. Мы продолжим работу каждого убитого сотрудника СМИ и сделаем так, чтобы мир знал их имена.

Радш назвала Сирию и Мексику самыми опасными странами для журналистов. По ее словам, в Сирии корреспонденты чаще всего погибают при перестрелках в местах вооруженных конфликтов, а Мексика остается лидером по количеству заказных убийств сотрудников СМИ.

Ранее Комитет защиты журналистов представил доклад о количестве арестованных в мире сотрудников СМИ. Уголовные дела против журналистов чаще всего возбуждались в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте. В 2019 году в связи с профессиональной деятельностью были арестованы не менее 250 сотрудников СМИ по всему миру. В России, по данным комитета, под стражей находятся семь журналистов.