Отдел политики «Коммерсанта» подал в отставку

20 мая стало известно, что из «Коммерсанта» увольняются два ведущих журналиста издания — специальный корреспондент Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Они покинули издательский дом по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. В знак несогласия с «решением акционера» вслед за Ивановым и Сафроновым «Коммерсант» покинули еще 11 журналистов, в том числе отдел политики в полном составе.

17 апреля «Коммерсант» опубликовал статью «Спикеров делать из этих людей». Со ссылкой на собственные источники издание сообщило, что в мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится с президентом Владимиром Путиным — на встрече будет обсуждаться ее возможный уход с должности. Один из источников сообщал, что вероятность ухода Матвиенко «крайне велика».

Неназванный высокопоставленный федеральный чиновник сообщил «Коммерсанту», что Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд.

Одновременно материал о возможной отставке Матвиенко выпустил «Дождь». В нем представитель Валентины Матвиенко опроверг информацию об уходе.

20 мая двое авторов статьи о Матвиенко, Максим Иванов и Иван Сафронов, сообщили, что их вынудили уйти из «Коммерсанта» по соглашению сторон. Иванов работал в «Коммерсанте» с 2009 года: он пришел в издание стажером и дослужился до заместителя редактора. Иван Сафронов также работал в «Коммерсанте» около 10 лет и был одним из ведущих авторов газеты.

Оба журналиста подчеркнули, что ушли по решению владельца издательского дома. Сафронов добавил, что акционер высказал «серьезные претензии» к материалу о Валентине Матвиенко. В чем заключались претензии, он не уточнил.

Иван Сафронов и Максим Иванов

Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин говорит, что принял решение об уходе журналистов самостоятельно, без давления со стороны акционеров. «С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты „Коммерсанта“», — объяснил он «Ведомостям». В разговоре с «Медузой» Желонкин добавил, что видел материал о Матвиенко перед публикацией, но информация о нарушении редакционных стандартов появилась у него только после выхода текста. В чем именно заключались нарушения, Желонкин «Медузе» не пояснил

Источник, близкий к Усманову, прокомментировал The Bell увольнение журналистов отдела политики. «Они налажали и нарушили все писанные и неписанные правила ИД, журналистики и этики», — сказал собеседник издания, добавив, что журналисты не воспользовались шансом исправить ошибку. В чем именно заключались нарушения, он также не уточнил, но добавил, что к содержанию статьи о предполагаемой отставке Матвиенко это отношения не имело. По словам источника издания, скоро «Коммерсант» выступит с официальным заявлением по этому поводу.

В течение часа после объявления об увольнении Иванова и Сафронова заявления об уходе подали все сотрудники отдела политики «Коммерсанта». Об этом сообщил заместитель шеф-редактора газеты Глеб Черкасов, который также покинет издание.

Всего из «Коммерсанта» ушли 13 человек, включая Иванова и Сафронова.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных сообщил, что журналисты издания ждут обсуждения ситуации с главным редактором Владимиром Желонкиным. В обращении коллектива издания, которое Черных опубликовал на своей странице, сообщается, что «Коммерсантъ» в ближайшее время не сможет информировать читателей о российской политике:

Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация.

Союз журналистов России выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. В СЖР полагают, что вмешательство акционеров в редакционную политику издания нарушает закрепленное в Конституции РФ право граждан на свободу слова и свободу информации.

СЖР выразил солидарность с журналистами, вынужденно покидающими место своей работы, и заявил, что всегда готов оказать коллегам необходимую юридическую помощь. В организации пообещали следить за развитием событий.

Фото: Денис Вышинский и Александр Щербак / Коммерсантъ; Владимир Родионов / РИА Новости