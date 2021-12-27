«Коммерсантъ» и РАНХиГС провели исследование об отношении россиян к положению СМИ на рынке

«Коммерсантъ» и Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС узнали у пользователей СМИ — взрослых россиян, когда, по их мнению, СМИ в большей степени служили интересам таких людей, как они, и замечают ли они последние изменения на рынке, связанные с вынужденным закрытием или переформатированием изданий.

• 64% россиян считают, что государство не должно вмешиваться в работу журналистов, 22% ответили, что оно должно контролировать публичные издания.

• Более трети опрошенных (36%) заявили, что отечественные СМИ более всего служили интересам людей в советское время, еще 32% ответили, что СМИ никогда не служили интересам людей.

• 39% полностью согласны с тем, что информация из публичных источников заслуживает доверия. Молодежь (до 34 лет) несколько чаще других возрастных групп сообщает, что информация СМИ ей неинтересна (33% против 26% в среднем по выборке).

• Более половины респондентов (60%) ответили, что блоги в соцсетях являются СМИ.

• По мнению 42% россиян количество интересных им публичных источников информации за последний год сократилось.

• 95% не знают, когда был принят действующий закон о СМИ.