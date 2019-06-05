«Коммерсантъ» могут привлечь к административной ответственности за разглашение гостайны

Газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к административной ответственности за разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.

Это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП (часть 7 введена федеральным законом от 6 июля 2016 года).

«Газету просят привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 13.15 КоАП («Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну»)», — сказал источник, уточнив, что материалы уже поступили в суд.

Наказание предусматривает наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Представитель юридической службы «Коммерсанта» сказал ТАСС, что пока не располагает документами из суда, при этом, по его сведениям, иск будет рассматриваться по юридическому адресу издания — в округе Тверского районного суда. От дальнейших комментариев представитель издания отказался.

Журнал Forbes обратил внимание на то, что с сайта «Коммерсантъ» исчезла статья о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, предположив, что это может быть связано с административным протоколом, составленным в отношении издания.

В издании пояснили, что позже информация о поставке не подтвердилась; это никак не связано с административным делом о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в издательском доме.