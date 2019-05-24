«Коммерсантъ» набирает новых сотрудников в отдел политики

Об этом «Говорит Москва» сообщил глава издательского дома Владимир Желонкин. При этом он не исключил, что бывшие сотрудники будут приняты на работу в газету заново.

Будет существовать отдел. Если кто-то вернётся – вполне возможно, возьмем.

Ранее некоторые журналисты «Коммерсанта» объявили, что уходят из издания из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы Совфеда Валентины Матвиенко. В результате восемь сотрудников издания покинули газету. Сейчас некоторые из них ищут работу. Первые публикации о поиске начали появляться на страницах журналистов в Facebook.