Компания Hearst продала свое старейшее издание — Marie Claire лондонской Future Media, которая уже владеет правами на британскую версию издания.

Hearst издавала журнал с 1994 года вместе с компанией Marie Claire Album. Новый владелец выкупил проект у обоих изданий. И по словам представителей Future Media, вся редакция останется в журнале в полном составе.

Стоимость сделки не разглашается.

Marie Claire была основана в 1937 году во Франции писательницей Марсель Оклер и промышленником и медиамагнатом Жаном Прувостом, который помог создать журнал текущих событий Paris Match.