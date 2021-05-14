Компания Hearst продала свое старейшее издание — Marie Claire

мая 14, 2021

Компания Hearst продала свое старейшее издание — Marie Claire лондонской Future Media, которая уже владеет правами на британскую версию издания.

Hearst издавала журнал с 1994 года вместе с компанией Marie Claire Album. Новый владелец выкупил проект у обоих изданий. И по словам представителей Future Media, вся редакция останется в журнале в полном составе.

Стоимость сделки не разглашается.

Marie Claire была основана в 1937 году во Франции писательницей Марсель Оклер и промышленником и медиамагнатом Жаном Прувостом, который помог создать журнал текущих событий Paris Match.

Источник: NYT
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