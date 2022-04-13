Компания-издатель The Village перезапустила городское медиа «Большой Город»

Журнал выходил в Москве с 2002 по 2014 годы.

О перезапуске сообщили на сайте. Проект возглавит главный редактор Лена Бабушкина, она издавала The Village Екатеринбург в 2017-2021 годах. Он будет доступен по адресу bg.ru.

Издавать журнал будет «Креатив медиа», который принадлежит Александру Винокурову. В 2010 году его медиахолдинг купил «Большой Город» у «Афиши». В 2014 году печатный журнал закрыли. Архив сайта будет доступен читателям в конце апреля по новому адресу, говорят в компании.

Винокуров купил «Креатив медиа» в апреле 2022 года. Компания издаёт Spletnik.ru, а также The Village и Wonderzine — под брендом Redefine. Последние два заблокированы в России. В апреле источники «Ъ» сообщили, что издатель планирует создать новое городское медиа на замену заблокированному The Village, «чтобы перебросить рекламодателей».