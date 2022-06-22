Компания «Медиалогия» составила рейтинг 20 региональных СМИ по индексу цитируемости за первый квартал 2022 года

Компания «Медиалогия» составила рейтинг из 20 региональных СМИ по индексу цитируемости за первый квартал 2022 года, сообщает telegram-канал New Media.

Топ-20:

1. Информагентство Ura.ru (2656)

2. Агентство «Москва» (1167)

3. M24.ru (1010)

4. Вечерняя Москва (914)

5. Fontanka.ru (786)

6. Znak.com (612)

7. Петербургский дневник (600)

8. ТК Санкт-Петербург (471)

9. Подмосковье сегодня (446)

10. 78.ru (444)

11. Невские новости (391)

12. Радио 1 (371)

13. Бизнес Online (291)

14. 47news.ru (283)

15. Татар-информ (278)

16. РИАМО (274)

17. E1.ru (260)

18. 63.ru (247)

19. Вести Подмосковья (227)

20. Москва 24 (216)

— Проекты АО «Москва Медиа» (АГН Москва и М24) в сумме имеют индекс цитируемости равный 2393

— 6 из топ-20 занимают первое место в своем регионе (Ура, АГН Москва, Фонтанка, Подмосковье сегодня, Бизнес Online и 63.ru)

— Помимо Москвы, области и Питера в топ-20 попали СМИ Екатеринбурга, Казани и Самары.

— В топ-20 вошли три проекта АО «Москва Медиа» (АГН Москва, m24.ru и телеканал M24.ru)

— В топ-20: два телеканала («Санкт-Петербург» и «Москва 24»), две газеты («Вечерняя Москва» и «Петербургский дневник») и одна радиостанция («Радио 1»), четыре информагентства и 11 интернет-изданий