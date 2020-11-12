Komsagram: блогерский паблик вместо официальных СМИ

Анализируем популярное в Комсомольске-на-Амуре информационное сообщество
Komsagram — популярное в Комсомольске-на-Амуре информационное сообщество. Благодаря ему 93 тысяч человек — именно столько людей подписаны на страницу в Instagram — узнают новости города. ЖУРНАЛИСТ разобрался, почему блогерский паблик популярнее официальных СМИ, как вести несколько аккаунтов в одиночку и на какой платформе находится самая активная аудитория.
Согласно исследованию медиаагентства UM, общий рейтинг доверия к блогерам в мире падает. Но в Хабаровском крае их влияние сильно, для многих местных жителей они заменяют официальные средства массовой информации. Ян Старовойтов ведет популярное в Комсомольске-на-Амуре сообщество Komsagram, он рассказывает о причинах популярности формата: «Люди сторонятся СМИ, потому что считают их необъективными, «работающими на правительство». То есть свободы слова там нет, в отличие от блогерских пабликов, поэтому люди и стучатся к нам со своими проблемами в надежде их решить». Читатели мог у т написать автору Komsagram напрямую, заполнить форму на сайте или оставить мнение в комментариях под записями. Иногда на их основе появляются материалы, например, заметка о проблемах уличного освещения. В городе с августа 2018 года действует «Инцидент-менеджмент», система мониторинга жалоб в социальных сетях, поэтому власти реагируют на посты.
Изначально Ян Старовойтов создал «Комсач» — на данный момент самое популярное сообщество во «ВКонтакте» о Комсомольске-на-Амуре. Блогер продал паблик, однако продолжал его вести, пока не появились разногласия с владельцем. Тогда, 14 февраля 2018 года, был создан новый проект — Komsagram.
Сообщество стартовало сразу на нескольких платформах. Сейчас оно существует в Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». На всех площадках размещается одинаковый контент, посты публикуются ежечасно с 06:00 до 00:00. Самая активная аудитория сидит в Instagram: в среднем медиа собирает 8 млн просмотров в неделю. Туда же чаще идут рекламодатели. К ним есть одно требование: не предлагать материалы, которые противоречат законодательству РФ. Самый популярный пакет — десять постов, меньше взять нельзя. Реклама заказчика выходит два раза в неделю, за это время читатели забывают предыдущие публикации. В день выходит семь рекламных записей.
Также активна аудитория в VK, там объявлений меньше — три поста в сутки. Сообщество подключено к рекламной сети, но выхлоп от нее небольшой. Telegram же только развивается. По словам Яна Старовойтова, у мессенджера есть перспективы, потому что в нем сидит мыслящая аудитория. «Одноклассники», Twitter, Facebook работают по остаточному принципу: туда настроен кросспостинг из других социальных сетей. У Komsagram еще есть сайт, но он не обновляется: «Сайт отнимает много времени на обслуживание, да и читатели хотят получить материал здесь и сейчас, не переходя по ссылке».
Все аккаунты Ян Старовойтов ведет в одиночку, сам ходит на городские мероприятия с фотоаппаратом и квадрокоптером. Набирать команду не собирается: «У меня есть свое видение, я привык работать один. Считаю, что никто лучше, как бы это самоуверенно ни звучало, с моими обязанностями не справится». Но иногда блогеру помогают местные журналисты. Например, Егор Козорез с регионального телеканала «Губерния» ведет рубрику «Бульварные новости»: на видео в забавной форме рассказывает о событиях в России.
Сейчас комсомольчан волнует вопрос: почему в Komsagram больше не освещают митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Среди причин, по которым в паблике редко появляется информация о протестах, — нежелание кормить людей насилием, столкновения подписчиков в комментариях, а также разногласия с митингующими. «Странно получилось — на митинг, который посвящен арестованному экс-губернатору Хабаровского края, начали приходить все кому не лень: ковид-диссиденты, сторонники Платошкина (лидера движения «За новый социализм») и прочие борцы за справедливость, которые, возможно, и Фургала-то недолюбливали. Не единожды пришлось обращать на этот факт внимание людей, которые проводили эти акции протеста, но нашел у них только безразличие и непонимание. В их словах слышался посыл, что такие люди нужны для массовки. Пусть так, подумал я и решил больше не писать об этом».