Komsagram: блогерский паблик вместо официальных СМИ

Komsagram — популярное в Комсомольске-на-Амуре информационное сообщество. Благодаря ему 93 тысяч человек — именно столько людей подписаны на страницу в Instagram — узнают новости города. ЖУРНАЛИСТ разобрался, почему блогерский паблик популярнее официальных СМИ, как вести несколько аккаунтов в одиночку и на какой платформе находится самая активная аудитория.

Согласно исследованию медиаагентства UM, общий рейтинг доверия к блогерам в мире падает. Но в Хабаровском крае их влияние сильно, для многих местных жителей они заменяют официальные средства массовой информации. Ян Старовойтов ведет популярное в Комсомольске-на-Амуре сообщество Komsagram, он рассказывает о причинах популярности формата: «Люди сторонятся СМИ, потому что считают их необъективными, «работающими на правительство». То есть свободы слова там нет, в отличие от блогерских пабликов, поэтому люди и стучатся к нам со своими проблемами в надежде их решить». Читатели мог у т написать автору Komsagram напрямую, заполнить форму на сайте или оставить мнение в комментариях под записями. Иногда на их основе появляются материалы, например, заметка о проблемах уличного освещения. В городе с августа 2018 года действует «Инцидент-менеджмент», система мониторинга жалоб в социальных сетях, поэтому власти реагируют на посты.