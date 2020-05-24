«Комсомольская правда» отмечает 95-летний юбилей

«Комсомольская правда» отмечает юбилей — 95 лет. В этот день, 24 мая 1925 года, вышел первый номер знаменитой газеты. Тогда тираж был всего 31 тысяча экземпляров, сейчас аудитория издательского дома насчитывает около 6 миллионов человек.

«Комсомолка» — это не только печатные издания — ежедневная и еженедельная газеты, но и сайт, радио, площадки в социальных сетях. В разное время в «Комсомольской правде» публиковались Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Александр Солженицын и Михаил Шолохов. Материалы журналистов этого издания читают по всему миру.

ЖУРНАЛИСТ поздравляет издание с праздником и желает творческих успехов!