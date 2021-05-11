«Комсомольская правда» продала «Экспресс газету» издателю Бурцеву

Издательский дом «Комсомольская правда» (КП) сообщил о продаже бренда таблоида «Экспресс газета» владельцу медиахолдинга «Форвард медиа» Валерию Бурцеву. Медиагруппа объяснила свое решение желанием сосредоточиться на развитии мультимедийного бренда «КП».

Компания Бурцева приобрела права на основные активы «Экспресс газеты»: товарные знаки, контент и домен eg.ru. Новый собственник считает большим шагом вперед возможность получить в свое управление старейший таблоид России: газета выпускается с ноября 1993 года и имеет большую аудиторию по всей стране. Она печатается в Германии, США, Канаде, Латвии, Израиле и других странах мира. Сайт eg.ru насчитывает более миллиона уникальных посетителей каждые сутки.

Сумма сделки сторонами не раскрывается. Известно, что в 2017 году Бурцев уже предлагал «КП» выкупить у нее печатные издания «Телепрограмма» и «Экспресс газета». Оба актива оценивались в 150 млн руб. По словам Бурцева, с того времени оценка «Экспресс газеты» «ощутимо выросла».

«Форвард медиа» выпускает более 50 печатных и электронных СМИ в 31 городе России и в Белоруссии. Общий тираж издаваемых холдингом печатных СМИ превышает 1 млн экземпляров в неделю, а трафик сайтов составляет около 5 млн уникальных пользователей ежемесячно. Среди партнеров «Форвард медиа» локальные бренды печатных СМИ, «Антенна-Телесемь» (27 регионов), «Комсомольская правда» (12 регионов) и «Аргументы и факты» (2 региона).

Владельцы медиагруппы «КП» объяснили продажу актива намерением развивать мультимедийный бренд, в который входят радио «Комсомольская правда», сайт KP.RU и тиражные печатные издания. В 2018 году в честь 20-летия сайта «КП» провела ребрендинг: создала геометричный логотип и выбрала нейтральное оформление страниц.