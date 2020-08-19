«Комсомольская правда» в Белоруссии заявила о проблемах с печатью номера

Типография в Беларуси не напечатала новый номер «Комсомольской правды», первая полоса которого была посвящена акциям протеста в республике. Об этом сообщается на странице газеты в Facebook:

Уважаемые читатели и подписчики, сегодня не вышел ежедневный выпуск «Комсомольской правды» в Беларуси. Причины — наша поздняя сдача номера в печать (но, это не мешало отпечатать газету в последние две недели) и поломка печатной машины в типографии».

Отмечается, что издание занялось срочным поиском типографии, которая смогла бы отпечатать 21 тыс. экземпляров газеты, и сейчас такая типография найдена.

Газета опубликовала в соцсети копию первой полосы свежего номера. Главный материал вышел под заголовком «Воскресный ‘’Марш за свободу’’ стал самой массовой акцией в истории Белоруссии». На первой полосе также анонсировались другие материалы протестах в стране.