«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство

Окт 6, 2021

КП закрывает редакцию в Республике Беларусь (ЗАО «БелКП-ПРЕСС») после ареста журналиста Геннадия Можейко. Об этом сообщается на сайте издания:

Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.

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