«Комсомольскую правду в Беларуси» заблокировали на территории страны

Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован по решению Министерства информации Беларуси.

Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин на «Радио КП» прокомментировал ситуацию:

Год назад нас прекратили печатать в Белоруссии — газету «Комсомольская правда». Запретили ведущим сетям страны распространять газету. Белоруссия становится все более осажденной крепостью по политической стилистике …Там все жестче, жестче, жестче.

Причины для блокировки сайта издания неизвестны. Пользователи из Беларуси при попытке перейти на сайт видят сообщения о блокировке, российские пользователи открывать сайт могут.

По словам Владимира Сунгоркина, блокировка произошла после заметки, где знакомые застреленного сотрудниками КГБ Андрея Зельцера положительно о нем отзывались. В материале был комментарий одноклассницы погибшего парня, которая сказала «о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял».