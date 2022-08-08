Кондопожский ЦБК намерен увеличить производство на 30%

Рослесхоз одобрил заявку на реализацию масштабного проекта по модернизации Кондопожского ЦБК (Карелия). Компания планирует к 2025 году наладить выпуск растворимой целлюлозы, которая не производится в России. Инвестиции в проект — 50 млрд рублей.

Техническое перевооружение и выпуск новых видов продукции позволит Кондопожскому ЦБК увеличить производство на 30%.

«К концу 2025 года компания планирует завершить основные этапы строительства. В результате проектная мощность составит до 150 тыс. т вискозной целлюлозы в год. С 2026 года "Карелия Палп" планирует производить около 720 тыс. т упаковочных видов бумаги»,— сообщили в пресс-службе компании.

Там же уточнили, что при этом действующее производство газетной бумаги и других упаковочных продуктов на комбинате сохранится на протяжении всего периода технического перевооружения.