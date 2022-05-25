Конференция «Цифровая трансформация региональных медиа» стартовала в Москве

В Москве стартовала Всероссийская конференция «Цифровая трансформация региональных медиа», организованная медиагруппой «Журналист». Эксперты уже рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются региональные СМИ сегодня, форматах видеоконтента для региональных изданий, трендах в блогосфере и многом другом.

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ рассказала о том, с какими неопределенностями сталкиваются региональные СМИ сегодня.

«Не всегда ясно, о чем писать. Эффект 2022 года можно сравнить с месяцами пандемии. Из-за глобальной повестки СМИ забывают оповещать о локальных проблемах. В приоритете оказываются те СМИ, которые интересуются проблемами людей и рассказывают аудитории о близких им проблемах. Также непонятно, что нас ждет дальше. Принципиально нового не ожидали, а оно случилось. Технологии не спасут мир, но хороший контент должен дойти до своего читателя через эти технологии», — поделилась Нигматуллина некоторыми трудностями, с которыми сталкиваются медиа.

Максим Пасютин, генеральный директор РБК (г. Пермь), рассказал о способах заработка регионального медиа. Например, РБК помимо рекламы продает свои технологии. Холдинг «МЕДИА-кит» верстает шесть газет, в том числе городскую. РБК Пермь также проводит деловые завтраки, где продает свой контент. Также они зарабатывают на образовании (редакция купила несколько ноутбуков и в городе Березники стала продавать уроки медиаграммотности).

Елена Шитикова, главный редактор издательства «Планета», рассказала о развитии периодических изданий на базе внедрения новых технологий. Также Елена поделилась, на чем зарабатывают медиа сегодня и почему для медиа важна лояльная аудитория:

«Медиа зарабатывают на двух вещах - на рекламе и на аудитории. Аудитории мы можем продать себя, свой контент. Если вы собрали аудиторию, надо ее использовать. Социальный шоппинг очень хорошо работает».

Также на конференции обсудили работу областного канала на примере «Лен24», способы генерировать уникальные инфоповоды, развитие рынка блогеров и пересборку медиа в новых условиях.

Ознакомиться с тезисами с выступлений спикеров можно в группе «Журналиста» Вконтакте и в телеграм-канале. Запись выступлений и презентации спикеров будут доступны для членов Клуба «Журналиста».