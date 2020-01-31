Конкурс для региональных журналистов «Правда и справедливость»

Объявлен прием конкурсных работ шестого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. Дедлайн 10 февраля 2020 года.

Организаторы: Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных и местных печатных и электронных СМИ, региональные и местные теле- и радиожурналисты, блогеры.

Тематика

Конкурс проводится в двух категориях: «Информационный/новостной материал» и «Специальный репортаж/ журналистское расследование» по следующим конкурсным тематикам:

• «ОНФ: Мы там, где нужна помощь!»

Журналистские материалы о проблемных ситуациях, в которых благодаря вмешательству ОНФ значительно ускорилось их разрешение.

• «Или мы есть или нас не будет»

Журналистские материалы о проблемах семей с детьми в получении поддержки; необходимости повышения качества жизни граждан старшего поколения; поддержке инвалидов; необходимости формирования здорового образа жизни и массовом спорте.

• «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги»

Журналистские материалы о низком качестве дорог; проблемах обеспечения безопасности на дорогах; отсутствии дорожного сообщения в малонаселенных и удаленных пунктах.

• «Знания – лучшая валюта XXI века»

Журналистские материалы о проблемах качества и доступности среднего и общего образования; необходимости реформирования деятельности муниципальных (государственных) образовательных учреждений; недостаточной доступность дошкольного образования и дополнительного образования.

• «Россия – интеллектуальный магнит»

Журналистские материалы о проблемах обеспечения условий труда ученых; фактах злоупотребления руководства научных учреждений; сложностях внедрение инноваций в реальный сектор экономики; проблемах поддержки молодых ученых; необходимости эффективной подготовки научных кадров и проблемах обеспечения достойной оплата их труда.

• «Здравоохранение: первичное звено — это первенство, приоритет»

Журналистские материалы о проблемах доступности качественной медицинской помощи; необходимости реформирования деятельности медицинских учреждений; недостаточном лекарственном обеспечении; недостаточной доступности медицинского обслуживания в малонаселенных и удаленных пунктах.

• «Культура – основа нашей идентичности»

Журналистские материалы о проблемах сохранения культурного наследия; доступности и сохранности объектов культуры; важности развития военно-патриотического воспитания и волонтерства.

• «Доверить людям, какими должны быть города и поселки»

Журналистские материалы о проблемах обеспечения доступным и комфортным жильем; необходимости ликвидации аварийного жилого фонда; сложностях создания комфортной городской среды; последствиях некомпетентного управления жилыми домами; проблемах обеспечения качества жизни в сельской местности; недостаточной доступности общественного транспорта.

• «Экологические долги и испытание природы на прочность»

Журналистские материалы о региональных проблемах при реализации мусорной реформы; сложностях сохранения и воспроизводства лесов; фактах вредных выбросов в атмосферный воздух; необходимости сохранения и восстановления рек и озер; проблемах особо охраняемых природных территорий; сложностях развития экотуризма; внедрении технологий защиты окружающей среды на производстве.

• «Работа. Мотивация. Достаток»

Журналистские материалы о фактах несвоевременной оплаты труда; необходимости формирования комфортных и безопасных условий труда; провалах в программе поддержки занятости.

• «Открыть свое дело одним кликом»

Журналистские материалы о недостаточных мерах по защите цифровых прав граждан; недостаточной доступности и качества государственных услуг в электронной форме; сложностях в поддержке IT-сектора; проблемах при реализации цифровизации производства; чрезмерных административных барьерах.

• «Начинать свой бизнес легко, а ошибаться не страшно»

Журналистские материалы о фактах умышленного усложнения условий ведения бизнеса; проблематике технологической модернизации предприятий; необходимости поддержки с/х предприятий; самозанятости; нарушениях прав предпринимателей; историях успеха малых предприятий.

• «Не торговые войны, а торговый мир»

Журналистские материалы о необходимости стимулирования и господдержки экспорта; историях успеха российских экспортёров; перспективах эффективного регионального брендирования.

• «Одни тащат, другие берут»

Журналистские материалы о нарушениях процедур государственных и муниципальных закупок; фактах коррупции; случаях приобретения предметов «роскоши» за бюджетный счёт.

Один журналист/радиожурналист/тележурналист/блогер вправе направить в электронном виде путем заполнения специальной формы на сайте не более трех заявок.

К участию в конкурсе допускаются печатные/ видео/ аудио– материалы, опубликованные/ вышедшие в эфир в 2019 году.

Призы:

Победители получат денежные премии.

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