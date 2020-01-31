Конкурс для региональных журналистов «Правда и справедливость»

Объявлен прием конкурсных работ шестого Всероссийского конкурса для региональных журналистов. Дедлайн 10 февраля 2020 года.
Организаторы: Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных и местных печатных и электронных СМИ, региональные и местные теле- и радиожурналисты, блогеры.
Тематика
Конкурс проводится в двух категориях: «Информационный/новостной материал» и «Специальный репортаж/ журналистское расследование» по следующим конкурсным тематикам:
• «ОНФ: Мы там, где нужна помощь!»
Журналистские материалы о проблемных ситуациях, в которых благодаря вмешательству ОНФ значительно ускорилось их разрешение.
• «Или мы есть или нас не будет»
Журналистские материалы о проблемах семей с детьми в получении поддержки; необходимости повышения качества жизни граждан старшего поколения; поддержке инвалидов; необходимости формирования здорового образа жизни и массовом спорте.
• «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги»
Журналистские материалы о низком качестве дорог; проблемах обеспечения безопасности на дорогах; отсутствии дорожного сообщения в малонаселенных и удаленных пунктах.
• «Знания – лучшая валюта XXI века»
Журналистские материалы о проблемах качества и доступности среднего и общего образования; необходимости реформирования деятельности муниципальных (государственных) образовательных учреждений; недостаточной доступность дошкольного образования и дополнительного образования.
• «Россия – интеллектуальный магнит»
Журналистские материалы о проблемах обеспечения условий труда ученых; фактах злоупотребления руководства научных учреждений; сложностях внедрение инноваций в реальный сектор экономики; проблемах поддержки молодых ученых; необходимости эффективной подготовки научных кадров и проблемах обеспечения достойной оплата их труда.
• «Здравоохранение: первичное звено — это первенство, приоритет»
Журналистские материалы о проблемах доступности качественной медицинской помощи; необходимости реформирования деятельности медицинских учреждений; недостаточном лекарственном обеспечении; недостаточной доступности медицинского обслуживания в малонаселенных и удаленных пунктах.
• «Культура – основа нашей идентичности»
Журналистские материалы о проблемах сохранения культурного наследия; доступности и сохранности объектов культуры; важности развития военно-патриотического воспитания и волонтерства.
• «Доверить людям, какими должны быть города и поселки»
Журналистские материалы о проблемах обеспечения доступным и комфортным жильем; необходимости ликвидации аварийного жилого фонда; сложностях создания комфортной городской среды; последствиях некомпетентного управления жилыми домами; проблемах обеспечения качества жизни в сельской местности; недостаточной доступности общественного транспорта.
• «Экологические долги и испытание природы на прочность»
Журналистские материалы о региональных проблемах при реализации мусорной реформы; сложностях сохранения и воспроизводства лесов; фактах вредных выбросов в атмосферный воздух; необходимости сохранения и восстановления рек и озер; проблемах особо охраняемых природных территорий; сложностях развития экотуризма; внедрении технологий защиты окружающей среды на производстве.
• «Работа. Мотивация. Достаток»
Журналистские материалы о фактах несвоевременной оплаты труда; необходимости формирования комфортных и безопасных условий труда; провалах в программе поддержки занятости.
• «Открыть свое дело одним кликом»
Журналистские материалы о недостаточных мерах по защите цифровых прав граждан; недостаточной доступности и качества государственных услуг в электронной форме; сложностях в поддержке IT-сектора; проблемах при реализации цифровизации производства; чрезмерных административных барьерах.
• «Начинать свой бизнес легко, а ошибаться не страшно»
Журналистские материалы о фактах умышленного усложнения условий ведения бизнеса; проблематике технологической модернизации предприятий; необходимости поддержки с/х предприятий; самозанятости; нарушениях прав предпринимателей; историях успеха малых предприятий.
• «Не торговые войны, а торговый мир»
Журналистские материалы о необходимости стимулирования и господдержки экспорта; историях успеха российских экспортёров; перспективах эффективного регионального брендирования.
• «Одни тащат, другие берут»
Журналистские материалы о нарушениях процедур государственных и муниципальных закупок; фактах коррупции; случаях приобретения предметов «роскоши» за бюджетный счёт.
Один журналист/радиожурналист/тележурналист/блогер вправе направить в электронном виде путем заполнения специальной формы на сайте не более трех заявок.
К участию в конкурсе допускаются печатные/ видео/ аудио– материалы, опубликованные/ вышедшие в эфир в 2019 году.
Призы:
Победители получат денежные премии.
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