Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года — Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня», организатора конкурса.

Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию «Теракт в отеле DusitD2» , в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.

Работа турецкого фотографа Луис Тато «Теракт в отеле DusitD22»

Конкурс также объявил призовые места лауреатов 2020 года.

Главные новости

В номинации «Главные новости» первого места удостоились кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг «Похороненная справедливость», в объективе которой — тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара «Южная граница» о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей «американской мечте» — границе США, за которой, по мнению автора, они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах.

Линзи Биллинг «Похороненная справедливость»

Снимок из серии «Южная граница» Жофрэ Гиймара

Моя планета

Фотография «Жизнь на краю» репортера из Калькутты Сумита Санья сделана на стыке живописной красоты и документализма о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, — она стала лучшей одиночной работой номинации «Моя планета».

Сумит Санья, «Жизнь на краю»

Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники «Столица исчезающего мира» россиянина Сергея Паршукова.

Снимок из серии «Столица исчезающего мира» Сергея Паршукова

Спорт

В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер из Турции Сахика Эркумен, запечатлена во время тренировки в пещере Гилиндире на юге страны.

Шебнем Кошкун, «Пещера Гилиндире. На одном дыхании»

Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда, вся последующая жизнь которого стала образцом невероятной силы духа и преодоления.

Павел Волков «Алексей Талай»

ПОРТРЕТ. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В номинации «Портрет. Герой нашего времени» первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка «Остров Врангеля», герой которой, научный сотрудник заповедника «Остров Врангеля» Павел Кулемеев, запечатлен в своей «естественной среде обитания».

Юрий Смитюк, «Остров Врангеля»

Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео «Кватрани». Дети землетрясения» о молодых жителях городка Л’Акуила, объединенных случившимся в их детстве землетрясением в духовную идентичность.

Данило Гарсия Ди Мео, «"Кватрани". Дети землетрясения»

Полный список призовых место лауреатов конкурса-2020 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com.

Специальные номинации

По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2020 году призами отмечены работы в трех номинациях — «Главные новости», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени». Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ), интернет-портал газеты «Чайна Дейли» и Общеарабский информационный холдинг «Аль-Маядин ТВ», а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография «Похороненная справедливость» Линзи Биллинг (Великобритания) и фотосерия «Эбола: ДР Конго» Джона Весселса (ЮАР), отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста «За гуманитарную фотографию» в номинации «Главные новости».

Одиночная работа «Черный прилив в Бразилии» фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса (Бразилия), отмеченная специальным призом «Аль-Маядин ТВ» в номинации «Главные новости», фотография «Жизнь на краю» журналиста из Индии Сумита Санья, удостоенная высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации «Моя планета», а также серия «Кватрани». Дети землетрясения» Данило Гарсия Ди Мео (Италия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты «Чайна Дейли» в номинации «Портрет. Герой нашего времени».

Конкурс имени Стенина по традиции даст старт международному выставочному турне работ победителей, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате — на платформе виртуальной галереи, а также на ресурсах партнеров конкурса.

Заходное фото: Самуэль Эдер, «Валентина»