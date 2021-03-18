Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года

В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года.

В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников — впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго.

Всего на конкурс 2021 год было подано порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира со всех пяти континентов.

Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии — их присутствие в конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом. Они по праву занимают первое место в ТОП-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых выросло почти на 20%.

В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты Испании, Бразилии — фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом, - и Франции. Замыкают список лидеров фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10-е место.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.