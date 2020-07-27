Конкурс журналистских работ 2020 года: В фокусе-детство

До 5 октября 2020 года принимаются заявки на участие в конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство».

«Помимо журналистов региональных и федеральных СМИ, юных журналистов в возрасте 13-17 лет, студентов журфаков, участие в конкурсе могут принять блогеры — авторы тематических YouTube-каналов, Instagram-блогов с аудиторией от 3000 подписчиков. Кроме того, наряду с радиожурналистами заявки на конкурс могут подавать подкастеры — авторы и ведущие собственных подкастов», — говорится на сайте конкурса.

Работы принимаются в четырех основных и трех специальных номинациях:

Основные номинации:

— «Многодетная Россия» — материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

— «Дорогой безграничных возможностей» — материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

— «Работа над ошибками» — материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

— «Выйти в плюс» — материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т.ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.

Специальные номинации:

— «Я — родитель» — материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми; советы и лайфхаки для родителей о воспитании детей разного возраста, психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители и дети; материалы, помогающие построить гармоничные детско-родительские отношения, конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб психике ребенка.

— «10 лет доверия» — материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем – детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг и др. В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы детского телефона доверия.

— «Жизнь замечательных семей» — материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» в 2019 и 2020 году на региональном и федеральном этапе. Материалы о семьях-участниках и победителях конкурса.

На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации и блогах в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года. Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в ноябре 2020 года и будет приурочено ко Всемирному дню ребенка. Положение о конкурсе: https://arspress.ru/wp-content/uploads/2020/03/Polozhenie-V-fokuse-detst...

Подробности.