Редакционный директор и бывший главред «Секрета фирмы» Николай Кононов покинул издание

Редакционный директор и бывший главред «Секрета фирмы» Николай Кононов объявил о своем уходе из издания. По его словам, уже есть идеи новых проектов и предложения работы, но пока он предпочитает быть «вольным ИП Кононов Н. В.» в сферах литературного творчества, дополнительного образования и консультирования.

В сентябре 2017 года Кононов объявил об изменениях в редакции: о сокращении штата сотрудников, изменении формата работы (акцент на лонгридах и колонках авторов), а также о своем уходе с поста главного редактора. Он объяснил изменения в издании необходимостью выйти на самоокупаемость.Новым главным редактором стала Дарья Черкудинова.

«Трансформация издания окончательно завершена — Дарья Черкудинова, оставшись с маленькой командой, перестроила выпуск так, что показатели не упали. Я немного помогал, пока это было нужно», — пояснил Николай Кононов.

Печатный журнал «Секрет фирмы» начал свою работу в 2002 году. В конце 2006-м его приобрел издательский дом «Коммерсантъ». Rambler&Co выкупил проект в конце 2014 года.

Фото: Иван Кайдаш