Контролирующая VK структура приобрела Invite

АО «МФ Технологии» получило все дочерние компании агентства.

АО «МФ Технологии» (контролирует 57,3% голосующих акций VK) приобрело креативное агентство Invite. Ранее оно принадлежало гендиректору Invite Светлане Бабаевой через АО «Глобал Инфлюэнсерс» и напрямую, сообщает «Коммерсант».

Invite работает на рынке с 2018 года, с 2021 года — под текущим названием. У агентства есть свой продюсерский центр, музыкальный лейбл Invite music и лицензионное агентство Invite Licensing. В декабре 2021 года исполнительным директором Invite стал Роберто Панчвидзе, основатель и владелец паблика MDK и MDK Creative Agency. Также Панчвидзе стал одним из его акционеров.

Он должен был сделать работу агентства более понятной и удобной для блогеров и клиентов, а также создать полноценный агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов. Еще одной задачей предпринимателя был выход индустрии российского инфлюенс-маркетинга на новый уровень.

Операционный директор Invite — бывший руководитель контентной дирекции «Клипы ВКонтакте» и продюсер MDK Creative Agency Олег Федущак.

Ранее сообщалось, что Invite анонсировало первый NFT-проект, разработанный для блогеров Dj Twins. Концепцию представил Роберто Панчвидзе на ПМЭФ-2022 в рамках сессии «Цифровые активы: как стать успешным в метавселенной?». В NFT-коллекцию от Dj Twins войдут три музыкальных трека.