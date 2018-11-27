Александр Константинович пришел в СЖР примерно на год раньше меня, в самом начале 2001. Он уже поработал депутатом, в Палате по информационным спорам, имел опыт руководства радиокомпанией на Дальнем Востоке. Аккуратист — на столе всегда был исключительный порядок и любимые книги. Дипломат — стремился всеми возможными способами избегать открытых конфликтов и резких выражений в спорах, которых в те годы было много. И в то же время — неисправимый идеалист. Его вера в торжество принципов свободы слова, зафиксированных в Законе о СМИ, в силу этических принципов профессии была безусловной и подчас обескураживающей. Она во многом, надо сказать, определяла успех решений Большого жюри СЖР, в котором он принимал самое деятельное участие, как впоследствии — в работе Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Еще одна черта — принципиальность, Кода он видел несправедливость и просто неразумие, Копейка при всей его мягкости и природной обходительности становился скалой, под стать Пику Коммунизма. И умело сочетал дипломатические подходы и революционную непримиримость во имя достижения цели.