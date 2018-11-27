Мнение

Неисправимый идеалист

Памяти Александра Копейка

Александр Константинович пришел в СЖР примерно на год раньше меня, в самом начале 2001. Он уже поработал депутатом, в Палате по информационным спорам, имел опыт руководства радиокомпанией на Дальнем Востоке. Аккуратист — на столе всегда был исключительный порядок и любимые книги. Дипломат — стремился всеми возможными способами избегать открытых конфликтов и резких выражений в спорах, которых в те годы было много. И в то же время — неисправимый идеалист. Его вера в торжество принципов свободы слова, зафиксированных в Законе о СМИ, в силу этических принципов профессии была безусловной и подчас обескураживающей. Она во многом, надо сказать, определяла успех решений Большого жюри СЖР, в котором он принимал самое деятельное участие, как впоследствии — в работе Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Еще одна черта — принципиальность, Кода он видел несправедливость и просто неразумие, Копейка при всей его мягкости и природной обходительности становился скалой, под стать Пику Коммунизма. И умело сочетал дипломатические подходы и революционную непримиримость во имя достижения цели.

Он не терпел несправедливости физиологически

К профессии он относился совершенно идеалистически, и это привлекало к нему огромное количество самых разных людей.  Любил вдумчивую беседу, веселое застолье. Прекрасно пел русские и украинские песни в наших совместных путешествиях и очаровывал компанию, будь то во Владивостоке, Вашингтоне, Вене, Махачкале, Женеве или Судаке.

К своей неожиданной болезни относился удивительно мужественно и трезво.

Не терпел несправедливости физиологически. В 201-м году вместе с Павлом Гутионтовым, Юрием Батуриным и Леонидом Никитинским написал открытое письмо руководству СЖР против превращения независимой профессиональной организации в инструмент правительства и «народного фронта», считая это губительным для сообщества и профессии. Не изменил своим принципам до самого конца.

Александр Константинович никогда не был диссидентом, он был подлинным государственником, верящим в неизбежность демократического пути страны, в путь реформ.  Неистребимым идеалистом, как многие его сверстники. Он останется с нами навсегда.

Фото: ИА PrimaMedia
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27 ноября 2018

Ноя 27, 2018

Мнение

Неисправимый идеалист
Памяти Александра Копейка

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