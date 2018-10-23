Союз журналистов Петербурга призвал полицию обратить внимание на угрозы журналисту Денису Короткову

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти выступил с заявлением по поводу угроз журналисту «Новой газеты» Денису Короткову:

Мы уверены, что развернутая на различных интернет-ресурсах агрессивная кампания, распространяющая ложные сведения, порочащая честь и достоинство журналиста, инициирована и управляется из одного центра, и имеет целью создание благоприятного фона для прямой атаки на Дениса Короткова. Настоятельно предлагаем правоохранительным органам предпринять активные действия с целью предотвращения возможного физического воздействия на журналиста Дениса Короткова и считаем необходимым выявить и привлечь к ответственности авторов угроз.

Денис Коротков известен благодаря серии расследований о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, писал о ЧВК «Вагнера» и связанных с «кремлевским ресторатором» компаниях.

В последнее время в Сети развернулась кампания по травле журналиста — публикации появляются не только на открытых платформах, но и в СМИ. А к редакции «Новой газеты» подбросили похоронный венок и отрезанную голову барана с запиской «Главному редактору „Новой газеты“ с приветом Вам и Короткову».