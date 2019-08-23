Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне

Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, который с 2014 года был оплотом террористов.

Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что правительственная армия заняла город, сейчас проводится зачистка и разминирование.

Журналист лично убедился в освобождении Хан-Шейхуна. По его словам, город сильно разрушен.

Он рассказал, что инженерно-саперные подразделения сразу начали очищать Хан-Шейхун от взрывчатых предметов. Прежде всего разминируют дома и объекты городской инфраструктуры.

Также, по словам журналиста, на витринах магазинов и стенах школ можно увидеть надписи, призывающие к соблюдению ислама, и надписи экстремистского толка.

Хан-Шейхун пять лет был крупнейшей базой террористов на юге Идлиба. Помимо вооруженной оппозиции, в этом регионе базируется «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России).

Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу «режим прекращения огня».