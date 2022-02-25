Корреспондента «Ъ» Елену Черненко исключили из пула МИД за организацию письма с осуждением российского вторжения в Украину

Корреспондент «Коммерсанта» Елена Черненко сообщила, что ее исключили из пула МИД за организацию письма журналистов с осуждением российского вторжения в Украину. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Черненко, ее исключили из пула с формулировкой «за непрофессионализм».

«Я сожалею о таком решении, но такие уж видимо времена», — заявила она. Черненко добавила, что постарается выполнять свою работу максимально качественно и объективно.

«Но обращаюсь к [официальному представителю МИД] Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшихся коллегам.

Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию). При этом в своих материалах я всегда старалась отражать ВСЕ точки зрения и буду и далее к этому стремиться», — рассказала она.

Черненко организовала сбор подписей российских журналистов, которые осуждают «военную операцию», начатую президентом России Владимиром Путиным в Украине, 24 февраля. «Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий», — говорится в этом обращении. Письмо подписали почти 300 журналистов.