Корреспондента «Проекта» оштрафовали за пикет в поддержку Сафронова

Корреспондента издания «Проект» Ольгу Чуракову оштрафовали на 10 тыс. руб. за пикет у здания ФСБ на Лубянке в поддержку бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Суд назначил штраф за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В административном протоколе, который составили в полиции, говорится, что Чуракова участвовала в «публичном массовом мероприятии в форме пикетирования, не согласованным с властями, в количестве не менее десяти человек». У журналистки был плакат «Журналистика — не преступление». В связи с участием в акции, как говорится в зачитанном судьей протоколе, Ольгу Чуракову задержали.

Журналистка с протоколом не согласилась. Она сказала суду, что «ни в каких массовых акциях не участвовала»: «Хотела высказаться в поддержку всех журналистов, так как в последнее время на журналистов давят. Поводом послужило задержание моего знакомого Ивана Сафронова, но я тут же была задержана». Ее защита просила прекратить производство по делу. Журналистка обещала обжаловать решение суда.