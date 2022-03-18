Космонавт Олег Артемьев стал специальным корреспондентом на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг 17 марта в ходе государственной комиссии по утверждению экипажа экспедиции МКС-67 вручил космонавту Олегу Артемьеву удостоверение специального корреспондента на орбите. На Международной космической станции Артемьев будет представлять ТАСС.

Пилотируемый корабль «Союз МС-21» с космодрома Байконур запланирован на 18 марта, а с 19 марта Артемьев начнет рассказывать читателям ТАСС о жизни и работе станции. Олег Артемьев будет также присылать фото и видео с орбиты.

Ранее на МКС уже работал специальный корреспондент ТАСС. Эти обязанности в течение 12 суток полета выполнял космонавт Александр Мисуркин.

Космонавт Олег Артемьев уже немало лет фотографирует с борта МКС разные объекты на Земле. Так, в 2014 году он сфотографировал из космоса Махачкалу и Каспийск.