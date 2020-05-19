Вера Костамо: «Если вы не любите людей, в журналистике вам делать нечего»

Если предстоит экспедиция длинная, нужно обязательно сходить к стоматологу. Заниматься своей выносливостью — это входит в ваш профессиональный рабочий багаж. Нужно самому понимать, что выдержите экспедицию, не станете обузой, у вас не будет нервного срыва из-за того, что вы не можете идти дальше. Если бы в Хакассии я сказала: «Все, я не могу идти дальше», что бы они со мной делали? Не потащили бы, все шли на грани своих возможностей. Эта та самая ситуация, когда важно понимать: могу я это сделать или нет.

— Когда вы поняли, что журналистика — это работа на всю жизнь?

— Я не могу сказать за всех журналистов, потому что все занимаются совершенно разными вещами — есть новостники, есть те, кто в офисе все время сидят. Я могу сказать про репортеров — это образ жизни. Есть и свои плюсы, и свои минусы — отдыхать не получается никогда. А еще, бывает, приезжаешь в отпуск, а там что-то случается, редакция знает, что ты там находишься и ты снова начинаешь работать. Кроме того, мне постоянно пишут, рассказывают истории и часто из этих историй рождаются материалы.

— Журналистика бывает очень разной, и вы выбрали, пожалуй, одно из самых сложных и опасных направлений — работу в экстремальных условиях. Это вышло случайно или целенаправленно?

— Все зависит от обстоятельств и склада характера. Я — авантюрист и мне просто все это любопытно. Вообще любопытство — это один из самых важных моментов для репортера. Вам должно быть интересно жить, вам должны быть интересны люди, к миру вы должны относиться с симпатией и любовью. Если вы не любите людей, в журналистике, любой, вам делать нечего.

Я не считаю себя военным журналистом, просто так вышло, что я ездила в командировки в горячую точку с 2014 по 2018 годы. Не причисляю себя к тем парням, они невероятные люди, действительно смелые, люди, живущие войной. После таких командировок достаточно сложно потом вернуться обратно, найти себя в мирной жизни — это и есть плата за то, что ты там работаешь. Если вы хотите попробовать себя в качестве военного корреспондента нужно обязательно пройти курсы «Бастион». Их организацией занимается Союз журналистов. Уже на этом уровне можно понять — интересна ли вам такая работа или это вас пугает.