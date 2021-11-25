Костромскую чиновницу оштрафовали за непредоставление информации «7х7»

Заместитель директора департамента информационной политики Костромской области Евгения Харитонова получила штраф в 5 тыс. руб. за отказ в предоставлении информации интернет-журналу «7х7». Такое решение вынесла судья участка № 36 Ольга Леонтьева. Об этом корреспонденту издания сообщили в суде.

Летом 2021 года депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов сообщил о том, что давал взятки заместителю губернатора Юрию Макову на общую сумму 40 млн руб. Интернет-журнал «7х7» направил 31 августа запрос в областной департамент информационной политики, чтобы узнать реакцию главы региона Сергея Ситникова на публичное заявление депутата.

Через семь дней в редакцию пришло письмо от директора департамента Ирины Жабко, в котором она сообщила, что информацию предоставят «после проведения соответствующих, установленных законодательством процедур».

В установленный законом срок ответ по существу чиновники не направили. В итоге редакция «7х7» обжаловала действия руководства департамента в прокуратуре Костромской области. Проверка показала, что ведомство нарушило установленный порядок предоставления информации СМИ. Прокуратура внесла представление Жабко и возбудила дело об административном правонарушении за отказ в предоставлении информации на заместителя директора Евгению Харитонову.

В итоге суд оштрафовал Харитонову на 5 тыс. руб. Ответ на запрос интернет-журнал «7х7» не получил.

Кроме того, редакция запрашивала данные о проверке заявления Щепалова в управлении Следственного комитета по Костромской области. Там заявили, что информация разглашению не подлежит. Однако в части 4 статьи 161 УПК РФ указано, что запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами.