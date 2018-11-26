В воскресенье, 25 ноября, после продолжительной болезни в Москве умер диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Журналист и телеведущий, который с 1965 по 1995 год вел программу «Время» на первом канале, скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил артист эстрады Ефим Шифрин.

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили», — написал Шифрин в Instagram.

Голос Юрия Ковеленова знал каждый советский человек. Он два десятилетия вел главную информационную программу тех времен, в начале 80-х он в паре с Татьяной Судец вел «Песню года».

Для широкой аудитории Ковеленов стал известен после того, как в 1991 году во время августовского путча голосом Левитана зачитывал чрезвычайные документы. После этого его даже записали в «дикторы ГКЧП», хотя он лишь выполнял свою работу и просто дежурил в «Останкино» в тот день.

Он также оказался в центре событий несколькими годами позже — в 1993-м во время штурма Останкинской телебашни. Тогда он тоже был на рабочем месте в составе дежурной бригады.

Церемония прощания с Юрием Петровичем состоится 28 ноября с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25, Большой траурный зал Центральной больницы управления делами президента.