Козелев: Republic* попытается оспорить в суде решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов

Главный редактор Republic* Дмитрий Колезев в своем телеграм-канале допустил, что издание попытается оспорить в суде решение о внесении в реестр СМИ-иноагентов.

"Вероятно, мы подадим иск в суд и попытаемся оспорить решение Минюста. У меня нет иллюзий, что нам удастся выиграть такой иск, но по крайней мере в суде есть шанс получить от правительства хоть какое-то обоснование их решений. Что за иностранное финансирование они у нас нашли? Если это платежи от наших подписчиков, живущих за рубежом (такие, конечно, есть), то это полный абсурд", — заявил Колезев.

По его словам, редакция продолжит добиваться отмены или хотя бы поправок в закон об иноагентах — «теперь уже не только из чувства солидарности с коллегами, но и защищая собственные интересы». Колезев отметил, что до тех пор изданию придется выполнять «безумные требования, в том числе маркировать все материалы».

Колезев рассказал, что подписчики Republic* не стали уходить от издания, и после внесения в реестр иноагентов их стало еще больше. Он считает, что не стоит поддаваться страху и пытаться менять редакционную политику на более лояльную.

«Проще тогда уж совсем закрыться и разойтись по домам. Republic* был и останется местом, где авторы разных политических взглядов могут писать на любые темы, в том числе о политике, в рамках закона и профессиональной этики», - подчеркнул Колезев.

По случаю своего попадания в реестр Republic* снял пейвол с текста о том, как родился закон о СМИ-иностранных агентах, и как он трансформировался со временем при рассмотрении в Госдуме.

Минюст внес ООО «Москоу диджитал медиа», юрлицо Republic*, в реестр иноагентов вечером 15 октября. Тогда же в реестр попал «Росбалт»*.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов