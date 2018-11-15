Планета 6-й этаж

Старая «Комсомолка»: школа свободной журналистики в несвободной стране. Почему традиция не продолжилась после отмены цензуры? На этот вопрос пытаются ответить воспитанники «звездного периода» газеты и самого необычного ее отдела, подростковой странички «Алый парус», Борис Минаев и Надежда Ажгихина.

Н.А.: Боря, согласись, нам с тобой невероятно повезло: когда мы начали печататься в старой «Комсомолке», точнее, в «Алом парусе», вместе с нами на шестом этаже ныне уже сгоревшего здания на улице Правды, 24, работали легендарные мастера и практиковались будущие «золотые перья», ведущие менеджеры и правозащитники, кумиры экрана и политики. Почему, на твой взгляд, главная молодежная газета в тотально несвободном СССР смогла стать школой смелой и честной журналистики, а в свободной России все стало иначе?

Б.М.: Я давно думал о таком парадоксе российской журналистики. Это не только «Комсомолка», это и «Литературка», и «Известия», и другие издания. В каждом из них была своя школа. Советский читатель раскрывал газету, проглядывал заголовки и видел, что большинство материалов совсем не для чтения, такая идеологическая обязаловка, и искал, а что почитать? И легко находил. В этом и был парадокс, или, напротив, закономерность лучших газет того времени. Все работали в очень жестких рамках. Но в каждом номере ведущих изданий непременно можно было прочитать что-то интересное. Это было делом чести каждой выпускающей бригады. Материалы о человеческих драмах, о культуре, образовании. В каждой редакции, несмотря на самый строгий контроль, были свои «золотые перья».