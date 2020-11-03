«КП» в Беларуси возглавил российский журналист Александр Коц

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Комсомольская правда в Беларуси» стал журналист московской редакции Александр Коц. Отмечается, что по «Закону о СМИ» главным редактором белорусского издания может быть только гражданин страны.

30 октября сразу несколько сотрудников белорусской «Комсомолки», в том числе и замредактора Инна Бризинская, сообщили о том, что ушли из издания, пишет TUT.BY.

В августе новым главным редактором издания стала Марина Бунакова, которая до этого возглавляла подразделение газеты в Хабаровске, а затем работала в головном офисе в Москве. С 31 августа она сменила Андрея Левковского, который проработал на этой должности более 10 лет.

До этого в августе у «КП» возникли сложности с печатью и распространением. Несколько номеров отказывались выпускать в типографии Дома печати «в связи с поломкой оборудования». В тех номерах освещалась ситуация в стране, в том числе массовые протесты, а также рассказывалось о фактах насилия силовиков. После этого газету начали печатать в России, однако она исчезла из киосков «Белсоюзпечати».