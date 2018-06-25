Нужно ли ставить KPI редакции, и как правильно это делать?

KPI (key performance indicator) — цифровой показатель достижения цели. Его используют многие индустрии — руководство ставит цели сотрудникам и следит за их достижениями. При этом многие издатели онлайн-медиа все еще не видят смысла в цифровой оценке успехов редакции.

Что такое KPI для редактора?

Редакционный контент — продукт издания. Чтобы правильно его продавать, нужно адекватно его оценивать, планировать рост и ставить правильные KPI редакции.

Современные инструменты аналитики удобны тем, что помогают объективно и в числах оценить контент. Все это показывает, насколько текст качественный.