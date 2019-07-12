Краевые власти предложили реформировать муниципальные медиа

Краевые власти предлагают реорганизовать муниципальные редакции в автономные некоммерческие организации (АНО). Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший сопредседатель регионального штаба ОНФ, гендиректор ООО «Налоги и право» Геннадий Сандырев. По его словам, эта инициатива «ведет к монополизации рынка услуг печатных СМИ». Как отмечает господин Сандырев, реализация инициативы краевых властей «автоматически лишает частные газеты господдержки за счет краевых контрактов и централизации крупных рекламодателей»,— отметил общественник.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что муниципалитетам был предложен вариант с переформатированием местных редакций в АНО, объединяющие муниципальные редакции газет и телевидения. «Такую модель работы с районными СМИ уже выбрали для себя другие субъекты РФ, наработан большой положительный опыт ее применения. Это позволит увеличить эффективность работы местных редакций, а также получить дополнительные ресурсы за счет объединения. Кроме того, муниципальным СМИ станет проще получить дополнительное финансирование в форме федеральных грантов, так как муниципальные унитарные предприятия претендовать на них не могут. Дополнительные ресурсы можно направить на развитие СМИ, укрепление материально-технической базы, расширение охвата аудитории»,— пояснили в правительстве региона.

«При этом уменьшение объема финансирования из краевого и муниципального бюджетов не рассматривается»,— добавили в пресс-службе. По словам представителей краевых властей, решение о реорганизации в АНО будет приниматься руководством муниципалитетов на добровольной основе.

Собеседник, близкий к правительству региона, сообщил, что в состав соучредителей АНО войдут представители как редакции, так и муниципальных и краевых властей. «Редакции будут управляться коллегиально. Это позволит исключить конфликты между редакцией и главами территорий»,— полагает источник.

Сегодня органы местного самоуправления являются учредителями СМИ либо управляющими редакциями организаций в 33 районах Пермского края. В пяти территориях (Соликамском, Чернушинском, Кунгурском, Чусовском городских округах и Бардымском районе) существуют муниципальные телеканалы, в большинстве случаев они являются частью местных медиахолдингов.