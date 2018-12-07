РБК: Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza

Теги: 
Илья Красильщик
Meduza
Галина Тимченко
Дек 7, 2018

Издатель проекта Meduza Илья Красильщик покинет свой пост. Об этом может быть объявлено уже сегодня, рассказали источники РБК.

По словам одного из собеседников РБК, причина ухода Красильщика — разногласия с гендиректором и учредителем Medusa Project Галиной Тимченко.

До прихода в Meduza Илья Красильщик с ​2008 по 2013 год работал главным редактором «Афиши», затем — еще около года — директором по продуктам. В 2014-м он стал основателем проекта Meduza вместе с Галиной Тимченко, после ее ухода с поста главного редактора Lenta.ru

Ранее главный редактор Иван Колпаков объявил о своей отставке. Решению предшествовало обвинение ​Колпакова в сексуальных домогательствах к супруге одного из сотрудников редакции.

Источник: РБК
Фото: YouTube
Вернуться назад