Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства:

Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в письме приводится информация, что в СМИ критически снизились объемы рекламы – более чем на 70%. Это в свою очередь грозит прекращением деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей, ограничению возможности для власти использовать традиционные каналы коммуникации.

Ранее Общероссийский народный фронт предложил включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки.

Губернатор края и заксобрание региона являются учредителями газеты "Наш Красноярский край". Кроме того, краевое агентство печати и массовых коммуникаций осуществляет полномочия учредителя "Дирекции краевых телепрограмм".

Компании, попавшие в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, получают первоочередную адресную поддержку.