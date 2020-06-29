Красноярский телеканал ТВК пожаловался губернатору на отсутствие приглашений на мероприятия правительства

Редакция независимого телеканала ТВК опубликовала открытое письмо к губернатору Александру Уссу. Журналисты заявили, что их не приглашают на мероприятия краевого правительства:

Ваша пресс-служба в последнее время выбрала интересную тактику — не информировать „Новости ТВК“ о публичных событиях, связанных с Вашим участием. Это было, когда Вы инспектировали Исторический квартал, когда открывали ковидный госпиталь в общежитии на Рокоссовского. Последний такой случай — Ваше голосование за поправки в Конституцию, — рассказала редакция ТВК. — <…>Практика разделения СМИ на лояльные и нелояльные, имеющие доступ к освещению тех или иных событий, и не имеющие такой возможности, на наш взгляд, противоречит как закону, так и здравому смыслу и вряд ли укрепляет доверие жителей края к исполнительной власти региона. Просим разобраться в сложившейся ситуации и изменить данную практику.

Журналисты посчитали такую практику нарушение закона «О СМИ» и попросили Усса «разобраться» в ситуации:

«Мы продолжаем звать минимальное количество журналистов, потому что сами, как известно, настаиваем на социальном дистанцировании, когда это возможно. Не подвергаем лишнему риску журналистов и губернатора», — цитируется в обращении ответ главы пресс-службы губернатора Максима Кудрявцева.

Редакция ТВК посчитала, что такой ответ «не выдерживает никакой критики», потому что голосование по Конституции «сложно назвать социально-дистанцированным».