Старейшая газета края распродает подшивки, чтобы выжить

Старейшая газета края «Красноярский рабочий» объявила о бедственном положении. Открытое письмо опубликовал на сайте редактор СМИ Владимир Павловский.

По словам руководителя, газета переживает не лучшие времена из-за нехватки финансирования.

Сегодня редакцию душат долги. Читательские пожертвования — это, скорей, даже не материальная поддержка, это моральная помощь. Да, наберем скоро 200 тысяч, но хватает этого ровно на пару номеров - оплату бумаги и типографских услуг. А надо не забывать о налогах, зарплате, аренде и многом другом.

Редакторский состав намерен «бороться до конца». Чтобы пережить финансовые трудности, руководство старейшей газеты приняло решение продать подшивки.

Sibnovosti.ru связались с главредом «Красноярского рабочего»и выяснили, за какую стоимость планируется продать пачки газет:

Цену я не знаю. Пока я объявил только о намерениях. Цена может и 10, и 20 млн рублей, а может быть миллион рублей. Я пока не изучал особенности такого вида рынка. Газета уникальная, таких изданий не так много, на самом деле. Я сейчас принимаю звонки, уже есть и деловые предложения — из научной библиотеки, из архива. Все в процессе обсуждения.

Глава Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов о бедственном положении газеты знает давно. Данная проблема, по его словам, обсуждалась неоднократно.

Спасать «Красноярский рабочий» надо. Но вопрос это очень сложный. Мне очень жаль газету, жаль, что она начала распродавать подшивки. Я считаю, что этого делать нельзя, так как в них хранится история всего края. Мы пока думаем, как помочь газете, так как она не должна погибнуть. У нас в Доме журналиста с прошлого начал функционировать музей журналистки, в принципе, мы можем принять на хранение старые подшивки «Красноярского рабочего», обеспечить к ним доступ краеведам, журналистам, если редакции их негде хранить. Но купить их, мы, увы, не имеем возможности.

Он подчеркнул, что конкретных шагов по выводу газеты из финансового кризиса Союз журналистов пока назвать не готов.

Источник: sibnovosti.ru

Фото: krasrab.ru