Крауд-платформа для СМИ «Сила слова» объявляет конкурс заявок среди журналистов

Платформа приглашает журналистов редакций и фрилансеров заявить идеи своих проектов, репортажей, исследований, расследований для сбора средств на их реализацию. Лучшие заявки платформа поддержит начальным капиталом.

Каких заявок ждут? Публикации, спецпроекты, видеопроекты или серии материалов о жизни в регионах России — в небольших городах, селах и деревнях, где главными героями таких публикаций является само место или местные жители.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Силы слова» и добавить информацию о вашем проекте через кнопку «Добавить проект».

Заявки принимаются с 20 декабря 2021 по 20 января 2022.