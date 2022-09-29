Креативная индустрия РФ попросила разработать законодательное регулирование отрасли

Представители креативного сегмента российской экономики потребовали разработать законодательное регулирование отрасли в стране. Создание такой структуры обсудили в Госдуме.

Эксперты просят принять закон о креативном предпринимательстве и креативных индустриях. Этот правовой акт позволил бы усилить защиту авторов интеллектуальной собственности и предпринимателей. Кроме того, законодательное регулирование даст возможность нарастить приток инвестиций в данный сектор экономики.

Эксперты подчеркнули, что только один рамочный список креативных индустрий включает около 14 различных направлений, которые основываются на создании и использовании интеллектуальной собственности, в том числе издательское дело, гастрономия, музыка, кино, дизайн одежды и другие.