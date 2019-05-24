Кремль прокомментировал запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — заявил пресс-секретарь президента России радиостанции «Говорит Москва».

Накануне, 22 мая, BBC Two сообщил, что уже снято два пилотных выпуска нового ток-шоу. В проморолике шоу его ведущий признался, что всегда хотел вести самое популярное в Британии ток-шоу.