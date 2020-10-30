Кремль счел невозможным появление в России своего Charlie Hebdo

В Кремле считают, что появление в России журнала, подобного французскому изданию Charlie Hebdo, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что Россия отчасти мусульманская страна, в России живет порядка 20 млн мусульман. В России преобладающей религией является христианство, но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу», — отметил Песков.

«Поэтому существование такого журнала у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства», — подчеркнул представитель Кремля.