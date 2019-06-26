Как «Крымской газете» удалось выжить в 2014‑м, и в чем заключаются главные особенности ее работы 

Мы с коллегами с материка поддерживаем контакт, делимся нашими новостями, эксклюзивными комментариями. Это еще раз говорит о том, что мы делаем свою работу правильно и грамотно.

— А что вам больше всего мешает делать свою работу правильно и грамотно?

— Наша основная проблема — это, конечно, работа с «Почтой Крыма», которая постоянно увеличивает стоимость доставки. И, конечно, у нас падает подписка в связи с этим. Это проблема не только нашего издания, безусловно. Но объяснить читателю, что это не мы наглеем, порой очень сложно. В итоге мы их теряем, чего очень бы не хотелось.

Ну и как везде — закрытость представителей муниципальных органов власти. Если республиканские министерства и ведомства, имеющие более-менее грамотные пресс-службы, идут на контакт, то органы власти в городах и районах не так часто могут дать своевременный комментарий. У нас в структуре есть информационное агентство, которому важно здесь и сейчас получить комментарий по той или иной теме, а не через официальный запрос и неделю ожидания. За это время тема просто потеряет актуальность. Как мы можем это исправить? Я думаю, что у каждого журналиста, который курирует то или иное направление, должны быть собственные источники информации, которые могут дать оперативные комментарии.

— Учитывая падение подписки, какой канал распространения для вас приоритетный?

— Хотя наша газета распространяется не только по подписке, но и в точках продаж, акцент мы, конечно, делаем на подписку. Да, мода на нее прошла, но мы стараемся ее популяризировать. Мы пока не можем добиться от крымских отелей, чтобы они активнее оформляли подписку на издание. Хотя это мировая практика: чтобы гости за завтраком могли читать «Крымскую газету», узнавать новости, смотреть афишу, понимать, в какие музеи и на какие мероприятия им стоит сходить. Мы так делаем с журналом. Сейчас пробуем и с газетой.

