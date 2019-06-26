Как «Крымской газете» удалось выжить в 2014‑м, и в чем заключаются главные особенности ее работы 

Рассказывает главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская
Нынешний год для «Крымской газеты» особенный — дней рождения у нее как минимум два. Как изданию с 85-летней историей, чей ежедневный тираж сегодня превышает 25 тысяч экземпляров, удалось выжить в 2014-м и в чем заключаются главные особенности работы традиционного СМИ на полуострове, ЖУРНАЛИСТУ рассказала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская.
— У «Крымской газеты», с одной стороны, довольно почтенный возраст. С другой — пять лет назад она фактически родилась заново. Насколько тяжел для издания был тот период?
— «Крымскую газету» читают 85 лет, есть семьи, где нас выписывают десятилетиями. Мы очень ценим таких верных читателей. Если говорить о днях рождения, то их даже не два — газета не единожды меняла в связи с разными обстоятельствами свое название. Сегодняшнее имя газета получила в 1992 году, после распада СССР.
В то время исчезло не одно СМИ. А коллектив «Крымской газеты» нашел свою нишу, став правительственным изданием. При этом газета осталась интересной для читателей, поскольку защищала их интересы, давала много полезной и интересной информации. Она продолжала выходить не только на русском языке: например, наши журналисты регулярно готовили полосу «Славянский диалог», где публиковались статьи, очерки, художественные произведения на языках трех родственных народов — русского, украинского и белорусского. Поэтому возвращение Крыма в Россию стало для журналистов естественным и логичным событием.
В то же время 2014 год стал, как и для всего полуострова, переломным для издания. Был переходный период, когда коллектив продолжал выпускать газету, не получая зарплаты. При этом в 2014-м мы отметили, хоть и суперскромно, 80-летие. А потом нас взяло под свое крыло новое крымское правительство.
— Как крепки эти объятия? Существенно ли влияние учредителей на редакционную политику?
— Наш учредитель — министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Поэтому мы
непосредственно взаимодействуем с органами власти, но это нам не мешает работать и оставаться журналистами. Если вы возьмете любое региональное (да и не только региональное) правительственное издание, вы не увидите такой яркой современной верстки, как у нас, такой смелой подачи материалов. Мы стараемся за этим следить. Даже официальные, «паркетные» мероприятия стараемся освещать, не скатываясь до официоза, а брать одну-две темы и дальше их развивать.
Лозунг нашей газеты — работать для читателя. Так было все 85 лет и остается по сей день. Независимо от того, кто является нашим учредителем, главная миссия газеты — быть полезной читателю, помогать ему в решении его проблем. То, что мы являемся правительственным изданием, не значит, что мы первыми получаем комментарии или эксклюзивные новости. Все работают в равных условиях. Также это не значит, что мы не поднимаем те или иные темы. Мы их поднимаем и, как и положено в любом журналистском материале, показываем два мнения. Нам повезло с учредителем. В министерстве работает достаточно молодое руководство. И сам министр, и его заместители — креативные и радеющие о наших проектах люди, которые поддерживают и журналистов, и руководителей СМИ в любых начинаниях, в любых, даже самых сумасшедших идеях.
Кстати, из одной такой идеи родился «Крымский журнал». Изначально мы решили попробовать выпускать качественный региональный глянец. Теперь «Крымский журнал» вышел на международный уровень. Я презентовала его в Женеве и Мюнхене в делегации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Издание вносит свой вклад в прорыв информационной блокады Крыма в западных СМИ.
Словом, работать с нашими учредителями достаточно легко. И никакого «нафталинового» самодурства с их стороны, конечно же, нет. С министерством мы сотрудничаем в рамках госзадания, которое исчисляется количеством новостей в год, если говорить об информагентстве, и годовым количеством экземпляров газеты и определенным количеством спецвыпусков. Спецвыпуски приурочены к различным датам и мероприятиям — Дню Победы, Дню России, Новому году, Ялтинскому международному экономическому форуму и т. д. Кстати, такие спецвыпуски тоже позволяют нам зарабатывать. Под тематические номера иногда легче находить профильных рекламодателей и спикеров, которые готовы дать имиджевые интервью.
— Вокруг «Крымской газеты» образован медиахолдинг, куда входят Крымское информационное агентство и «Крымский журнал». В чем, исходя из вашего опыта, вы видите плюсы работы в холдинге?
— Самый очевидный — холдинг во многом упрощает работу отдела маркетинга, поскольку наши специалисты могут предлагать рекламодателям расширенный пакет услуг. Например, имиджевое интервью можно разместить в газете, разбить на новости для информагентства, а сжатую версию опубликовать в журнале. Такое взаимодействие помогает нашим рекламщикам легче продавать, зарабатывать и кормить редакцию. К тому же мы используем перекрестный маркетинг в наших трех СМИ, рекламируем друг друга, ссылаемся друг на друга. И, безусловно, медиахолдинг позволяет более разносторонне осветить то или иное событие, потому что форма подачи в наших СМИ разная.
— На зарплату сотрудникам хватает бюджетных средств?
— У нас есть бюджетные деньги, но зарплату мы выплачиваем из собственных заработанных средств. Деньги выделены только на государственные оклады, которые, к сожалению, не очень высокие. Чтобы премировать и стимулировать журналистов, нам надо самим заработать на их зарплату. Этим, собственно, и занимается наш отдел маркетинга.
— Расскажите о структуре вашей редакции.
— Газета выходит пять раз в неделю: с понедельника по четверг 8-полосной ежедневкой и в пятницу 32-полосной «толстушкой». У каждого выпуска свой выпускающий редактор — заместитель главного редактора. Ответственный секретарь занимается организационной работой. Три верстальщика: два — на ежедневке и один — на «толстушке». От отделов мы отказались: есть корреспонденты и старшие корреспонденты — всего в штате восемь журналистов, все работают в редакции. Есть редактор сайта. К услугам внештатных корреспондентов газета прибегает на условиях договора — их немало, как правило, это профессиональные журналисты.
Когда я возглавила газету пять лет назад, из предыдущего издания со мной пришло большое количество сотрудников. Это та команда, которой можно гордиться, те люди, с которыми пройдены многие испытания. К этой команде присоединились журналисты, которые уже работали в «Крымской газете». Есть в нашем творческом коллективе и ветераны. Заместитель главного редактора Коновалова Людмила Павловна 45 лет работает в «Крымской газете». К кадровой политике подходим строго, поскольку, работая в холдинге, журналист должен понимать специфику работы и в газете, и в информационном агентстве.
— С вузами сотрудничаете?
— Мы третий год подряд заключаем с Крымским федеральным университетом договор о сотрудничестве, по которому берем на практику студентов кафедры рекламы и издательского дела. С одной стороны, это позволяет ребятам изнутри познакомиться с работой редакции. А с другой — помогает предприятию наладить контакт с молодежью и привнести в наше дело новые свежие идеи. Например, два года назад студенты-пиарщики нам организовали день рождения газеты в Детском парке Симферополя. Ребята сами написали сценарий, договорились с аниматорами, провели мероприятие.
Также привлекаем практикантов к сбору информации по точкам продаж. Студенты обходят газетные киоски и смотрят, как предлагают газету и предлагают ли вообще, как она расположена на прилавке, видно ли ее. Все это ребята заносят в специальную таблицу. Мы потом эти данные анализируем. То есть практику ребята проходят не для галочки, а с пользой и для себя, и для предприятия.
Ввиду специфики региона пять лет назад к нам хлынули федеральные СМИ. И этот поток, скажем так, затронул местных журналистов. Они стали активнее бороться за эксклюзив, топовые новости. Мы отслеживаем рейтинги цитирования, например, «Медиалогии». Наши СМИ постоянно входят в рейтинг. Раньше об этом никто не задумывался, сейчас конкуренция среди журналистов растет, каждый хочет, чтобы его новость была в топе. Кроме того, Крым такой регион, что любое событие, как хорошее, так и плохое, тут же подхватывают многие федеральные и зарубежные СМИ, что тоже повышает нам и просмотры, и цитируемость.
Мы с коллегами с материка поддерживаем контакт, делимся нашими новостями, эксклюзивными комментариями. Это еще раз говорит о том, что мы делаем свою работу правильно и грамотно.
— А что вам больше всего мешает делать свою работу правильно и грамотно?
— Наша основная проблема — это, конечно, работа с «Почтой Крыма», которая постоянно увеличивает стоимость доставки. И, конечно, у нас падает подписка в связи с этим. Это проблема не только нашего издания, безусловно. Но объяснить читателю, что это не мы наглеем, порой очень сложно. В итоге мы их теряем, чего очень бы не хотелось.
Ну и как везде — закрытость представителей муниципальных органов власти. Если республиканские министерства и ведомства, имеющие более-менее грамотные пресс-службы, идут на контакт, то органы власти в городах и районах не так часто могут дать своевременный комментарий. У нас в структуре есть информационное агентство, которому важно здесь и сейчас получить комментарий по той или иной теме, а не через официальный запрос и неделю ожидания. За это время тема просто потеряет актуальность. Как мы можем это исправить? Я думаю, что у каждого журналиста, который курирует то или иное направление, должны быть собственные источники информации, которые могут дать оперативные комментарии.
— Учитывая падение подписки, какой канал распространения для вас приоритетный?
— Хотя наша газета распространяется не только по подписке, но и в точках продаж, акцент мы, конечно, делаем на подписку. Да, мода на нее прошла, но мы стараемся ее популяризировать. Мы пока не можем добиться от крымских отелей, чтобы они активнее оформляли подписку на издание. Хотя это мировая практика: чтобы гости за завтраком могли читать «Крымскую газету», узнавать новости, смотреть афишу, понимать, в какие музеи и на какие мероприятия им стоит сходить. Мы так делаем с журналом. Сейчас пробуем и с газетой.
Если будем видеть, что подписка у отелей и санаториев будет расти, мы, разумеется, скорректируем подачу и тематику наших материалов, чтобы они были полезны и гостям Крыма. Мы часто проводим дни подписчиков не только в здании почты, но и на массовых мероприятиях. В праздники и Дни города наши сотрудники рассказывают о газете тем, кто ее еще не читает, не выписывает. Предлагают оформить подписку здесь и сейчас. За это дарят небольшие подарки. Те, кто уже выписывает «Крымскую газету», могут поучаствовать в мини-викторинах и тоже получить какие-то призы. Это достаточно эффективно. Также в популяризации наших изданий я задействую личный бренд. У меня довольно много подписчиков в социальных сетях. Поэтому я всегда анонсирую выход нового номера журнала в Facebook и Instagram, периодически напоминаю пользователям о возможности оформить подписку на газету.
— Насколько активно вы занимаетесь спецпроектами?
— Не устану повторять, что «Крымская газета» позиционирует себя как социально активное СМИ и помимо своей основной работы реализует целый ряд спецпроектов. Среди них, например, #донорсгазетой, в рамках которого сотрудники крымских предприятий, учреждений и ведомств регулярно сдают кровь в Республиканском центре крови.
Совместно с ГИБДД мы проводим акции по профилактике ДТП среди детей, раздаем им светоотражающие наклейки. Благодаря нашему образовательному проекту получают профессиональные навыки обучающиеся по профилю студенты крымских вузов, а также коллеги-журналисты. «Крымская газета» является постоянным участником конференций и образовательных программ в центральном вузе полуострова — Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского. А наш проект «Открой Россию» уже несколько лет объединяет печатные СМИ регионов страны. Мы обмениваемся публикациями почти с двумя десятками изданий шестнадцати регионов России.
— Что такое «Крымская газета» в онлайне?
— Мы понимаем, что в эру цифровых технологий давать информацию с задержкой в несколько часов, а уж тем более дней, непозволительно. Поэтому наиболее волнующие наших читателей материалы сперва выходят на сайте, а уже потом идут в газету.
Также журналисты активно создают фото- и видеоконтент, который используется не только на сайте, но и в наших социальных сетях. «КГ» читают в Facebook (именно здесь наша самая активная аудитория), «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, а «Крымский журнал» еще присутствует и в Instagram.
Наконец, мы первыми из крымских СМИ создали свой Telegram-канал «Телеграммы из Крыма». Уже в декабре 2016 года наша редакция понимала, что детище Павла Дурова — очень перспективная платформа, которая позволит омолодить нашу аудиторию. И это принесло свои плоды, сейчас почти 40 % посетителей сайта газеты — люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Кстати, о посещаемости. Сайт стабильно показывает ее рост. Так, за прошлый год количество уникальных посетителей gazetacrimea.ru выросло на 41 %, а просмотров страниц — на 50 %.
— В чем вы видите конкурентные преимущества вашего издания перед другими крымскими СМИ?
— Мы не считаем, что у нас есть прямые конкуренты, поскольку мыслим другими масштабами. Во-первых, мы зарегистрированы как федеральное СМИ, участвуем в жеребьевке перед выборами. Мы нацелены в том числе и на аудиторию материковой части России. Если говорить о «Крымском журнале», то очень много регионов его выписывают. Даже в Якутии. Газету тоже можно выписать в любой части страны, правда, пока только «толстушку». Изначально эта инициатива исходила со стороны регионов-кураторов. И чтобы знать, чем живет Крым, чем живут их подопечные, люди стали читать «Крымскую газету». И читают до сих пор. Поэтому, когда мы делаем газету, мы прекрасно понимаем, что ее будут читать не только в Крыму. Этого нет в других СМИ.
Кроме нас в Крыму есть всего две ежедневные газеты, и лишь одна из них может похвастаться таким же, как у нас, тиражом. Но если мы сравним подачу материалов и верстку, вопрос о конкуренции отпадет сам собой. Этого мы добиваемся благодаря тому, что наши сотрудники хотят развиваться и делать качественный продукт. И нам за наш продукт — и газету, и информагентство, и журнал — не стыдно.