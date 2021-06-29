Школа фельетона: инвалиды «холодной войны»

В это трудно поверить — в первую очередь мне самому, — но в раннем детстве я хотел стать чекистом. Дело в том, что году в 1959-м мне купили курточку на манер сталинского френча, с блестящими пуговицами. Примерно тогда же или чуть раньше в Москве на Лубянке поставили памятник Дзержинскому, который вскоре и стал моим кумиром.

Помнится, я даже подавал некоторые надежды: в частности, настучал родителям на бабушку, которая после исчезновения из магазинов муки назвала «нашего дорогого Никиту Сергеевича» Хрущом.

Но — не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, как написал когда-то недооцененный поэт Баратынский.

Хотел стать чекистом, а стал колумнистом и пацифистом. Если бы не предал детскую мечту, возможно, рассекал бы сейчас в кремлевском бассейне, а не бултыхался в болоте исчезающего жанра.

А памятник на Лубянке сначала снесли, а теперь все время толкуют о его восстановлении, благодаря чему мой кумир железный получил в народе прозвище Неваляшка.

Не лучше ль на себя, чума, оборотиться

В 1986 году я перешел из серьезного ТАСС в суровый «Крокодил» на должность редактора международного отдела. Видимо, этот пост кому-то казался столь важным участком идеологического фронта, что мою кандидатуру согласовывали в ЦК КПСС (это как сейчас администрация президента, только еще страшнее).

С анкетой у меня все было в порядке (эти советские анкеты сочинял, вероятно, в чахоточном бреду сам Дзержинский или, на худой конец, Вышинский). Но был в этих анкетах скрытый дефект. Из нее можно было узнать, что фамилию, имя и отчество я никогда не изменял и «ни я, ни мои ближайшие родственники в плену либо интернированы в период Великой Отечественной войны не были и на временно оккупированной врагом территории не проживали». Но невозможно было установить, что уже в отрочестве место кумира в моей башке занимал не Феликс Дзержинский, а Пол Маккартни. И поклонялся я не Ленину, а Леннону.

Я сразу понял, на чьей стороне правда в историческом противоборстве двух систем, когда впервые услышал The Beatles.

В «Крокодил» я пришел, вдохновленный словами Горбачева о новом мышлении и идеями Сахарова о конвергенции двух систем.