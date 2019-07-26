КРОС выиграла тендер Росстата на 902 млн

Компания КРОС стала победителем открытого конкурса Росстата. Подрядчик займется разработкой и проведением коммуникационной кампании в поддержку Всероссийской переписи населения 2020 года и популяризацией ее итогов в 2021 году.

Сумма трехлетнего договора составляет 902 107 500 рублей. Основная часть работ по нему будет осуществлена в 2020 году.

В обязанности компании войдут работы по созданию медиа-офиса и обеспечению его работы,digital-сопровождение кампании, реализация рекламной кампании, специальные проекты, производство контента для различных каналов и носителей, разработка айдентики проекта.

По словам Сергея Зверева, председателя совета директоров и основателя КРОС, команде агентства предстоит реализовать многоуровневую общенациональную кампанию, задачи которой — объяснить важность и необходимость участия в переписи, убедить жителей страны принять участие в переписной кампании и предоставить достоверные сведения о себе.

Сергей Зверев, председатель совета директоров и основатель КРОС:

Мы рады работать с Росстатом над этим масштабным и общественно значимым проектом. Мы особенно гордимся тем, что наша команда будет сопровождать Всероссийскую перепись населения уже в третий раз. Перепись фиксирует перемены в стране, обществе и связях внутри него, и поэтому нам, как профессионалам сферы общественных связей, важно принимать участие в этом проекте и наблюдать за процессами.

Всероссийская перепись населения — одно из главных статистических наблюдений десятилетия — пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В этот период по всей России будут работать более 300 тысяч переписчиков. Также жители страны смогут самостоятельно переписаться на портале Госуслуг.